Google потратит €25 млн, чтобы в Европе научились использовать ИИ

Компания запустит серию «Школ Роста», направленных на поддержку предприятий в использовании ИИ для расширения своего бизнеса. Вместе с тем Google расширит свои бесплатные онлайн-курсы по обучению искусственному интеллекту на 18 языков.

Google также планирует открыть серию «Академий Роста для стартапов» в Европе, Ближнем Востоке и Африке. Этот проект не будет иметь ограничений на акции и призван поддержать стартапы, использующие искусственный интеллект для решения ключевых социальных проблем в области здравоохранения, образования и кибербезопасности.