Google потребовал от суда приостановить решение о конкуренции в Play Store

В судебном документе, поданном в пятницу, компания заявила, что предписание судьи Джеймса Донато, вступающее в силу 1 ноября, может нанести серьезный ущерб и создать «значительные риски безопасности, защиты и конфиденциальности» в экосистеме Android.

Google, принадлежащая Alphabet, попросила Донато отложить исполнение приказа, пока она не подаст апелляцию. Если судья отклонит ходатайство, компания планирует обратиться в Девятый апелляционный суд США.

Решение судьи было вынесено 7 октября в рамках дела, инициированного разработчиком игры «Fortnite» Epic Games. Суд признал, что Google незаконно монополизировала процесс загрузки приложений на устройства Android и платежи за внутриигровые транзакции. Суд постановил, что Google должна разрешить пользователям загружать альтернативные платформы приложений и не может ограничивать использование конкурирующих платежных методов.