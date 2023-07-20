Google повторила «магию Apple» — теперь файлы с Android можно передать на Windows «по воздуху»

Ранее доступ к ней был лишь у ограниченного числа пользователей и в виде бета-версии, но теперь все мы можем воспользоваться удобным инструментом в качестве полноценного релиза.

И хоть скорость передачи файлов через воздух может быть несколько ниже, чем по проводу, утилита идеально подходит для обмена изображениями, аудио и другими небольшими файлами без необходимости подключения кабелей.

«Обмен с окружением» требует 64-битную версию Windows 10 или новее и наличие модулей Wi-Fi и Bluetooth. Важно отметить, что функционал не будет работать только на одной Wi-Fi сети, а также не поддерживается на устройствах с чипами ARM.