Google позволит проверить любую картинку и выявить подделку

Как отмечается, это актуально, поскольку сейчас нередко трудно отличить дипфейк — видео, сгенерированное нейросетью и подменяющее реального персонажа подделкой, — от настоящего видео. Эта же проблема касается и изображений — инструменты искусственного интеллекта «сделали создание фотореалистичных подделок простым делом». Внедряя такие алгоритмы поиска в интернете, Google намерена снизить поток дезинформации.

Функция называется «Об этом изображении». Суть работы в том, чтобы предоставить пользователю дополнительный контекст, например, когда изображение или похожие изображения были впервые проиндексированы Google, где они впервые появились и где ещё появлялись в Сети. Это поможет пользователям определить первоисточник, а также связать изображение по смыслу с любыми опровергающими доказательствами.

Если изображение создано ИИ, Google при поисковой выдаче будет помечать его как таковое. Компания работает в связке с сервисами стоковых картинок Shutterstock и генеративной нейросетью Midjourney, цель — максимальные гарантии, что весь контент, созданный искусственным интеллектом, который появляется в результатах поиска, будет помечен как таковой.

Подобный инструмент есть и у Microsoft. По сообщениям, инструментарий Google менее технологичен, но направленность работы может оказать большее положительное влияние при достаточной поддержке отрасли.