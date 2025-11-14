Google предложила изменить работу рекламных сервисов после штрафа ЕС

Опубликовано 14 ноября 2025, 21:001 мин.
Google предложила изменить работу рекламных сервисов после штрафа ЕСКомпания хочет смягчить требования регуляторов
Google предложила изменения в работе своей рекламной платформы Ad Manager для урегулирования спора с Европейской комиссией. Компания планирует предоставить издателям возможность устанавливать различные минимальные цены для участников торгов, а также улучшить совместимость между своими рекламными сервисами.
Несмотря на предложенные меры, Google продолжает оспаривать вынесенное в сентябре решение о нарушении антимонопольного законодательства и намерена подать апелляцию. Европейские регуляторы ранее обязали компанию прекратить практику предоставления преимуществ собственным рекламным площадкам.
Размер штрафа составил 2,95 миллиарда евро, что стало вторым по величине наказанием для Google со стороны ЕС. Ранее компания уже была оштрафована на 4,13 миллиарда за практики, связанные с Android, и на 2,42 миллиарда за ограничение конкуренции в поисковых сервисах.