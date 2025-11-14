Google предложила изменить работу рекламных сервисов после штрафа ЕС

Несмотря на предложенные меры, Google продолжает оспаривать вынесенное в сентябре решение о нарушении антимонопольного законодательства и намерена подать апелляцию. Европейские регуляторы ранее обязали компанию прекратить практику предоставления преимуществ собственным рекламным площадкам.

Размер штрафа составил 2,95 миллиарда евро, что стало вторым по величине наказанием для Google со стороны ЕС. Ранее компания уже была оштрафована на 4,13 миллиарда за практики, связанные с Android, и на 2,42 миллиарда за ограничение конкуренции в поисковых сервисах.