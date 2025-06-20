Google предложила изменить выдачу поиска, чтобы избежать штрафа ЕС

Ранее, три месяца назад, Европейская комиссия обвинила Google в том, что сервисы компании — такие как Google Shopping, Google Hotels и Google Flights — получают преимущество перед конкурентами, что нарушает недавно принятый Закон о цифровых рынках (DMA). Этот закон направлен на ограничение влияния крупных технологических компаний, создание более честных условий для конкурентов и расширение выбора для пользователей.

В новой версии предложения Google предусматривается выделение одного из конкурирующих вертикальных поисковиков (VSS) в отдельном блоке в верхней части страницы результатов. Этот блок будет иметь такой же формат, информацию и функционал, как у собственных сервисов Google. В нем будет размещено три прямые ссылки на отели, авиакомпании, рестораны и транспорт, выбранные самим поисковиком.

Другие вертикальные поисковые сервисы будут показываться ниже, без выделенного блока, если пользователь сам не перейдет к ним.

В документах, отправленных Google и Еврокомиссией заинтересованным сторонам, компания указала, что не согласна с предварительными выводами регулятора, но стремится найти решение, которое позволит урегулировать дело.