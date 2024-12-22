Google предложила сделать свой поиск необязательным на смартфонах

В своём блоге Google предложила сохранить все заключённые соглашения с Apple и другими производителями смартфонов, где ранее поисковая система компании в мобильных браузерах была эксклюзивной и необходимой. Теперь же компания предлагает оставить свой поисковик как предустановленный, но сделать его неэксклюзивным.

Согласно заявлению Google, позиция Минюста США о продаже Chrome может навредить пользователям. По мнению компании, целесообразнее её предложение.