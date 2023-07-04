Google предложила создать технологии «машинного забывания», чтобы обезопасить пользователей

Google предложила создать технологии «машинного забывания», чтобы обезопасить пользователейНейросети смогут удалять данные, на которых обучались
На фоне объявления о том, что все данные поиска Google будет использовать для обучения нейросетей, компания запустила конкурс на создание технологии «машинного забывания» — для безопасности пользователей, так как системы ИИ не идеальны с точки зрения конфиденциальности и «грешат» утечками. К тому же Google придётся выполнять достаточно жёсткие законы ЕС о защите данных граждан.
Как отмечают разработчики Google, «машинное забвение» — технология обучения ИИ, которая позволит системам стирать из базы данных определённую информацию. Нейросети смогут выборочно «вычёркивать» из памяти данные, использовавшиеся для обучения, и которые могут навредить людям. Этому ИИ тоже нужно обучить.
С этой целью компания запустила конкурс, в котором принять участие смогут все желающие. Продлится конкурс с середины июля до середины сентября.