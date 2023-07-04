Google предложила создать технологии «машинного забывания», чтобы обезопасить пользователей

Как отмечают разработчики Google, «машинное забвение» — технология обучения ИИ, которая позволит системам стирать из базы данных определённую информацию. Нейросети смогут выборочно «вычёркивать» из памяти данные, использовавшиеся для обучения, и которые могут навредить людям. Этому ИИ тоже нужно обучить.

С этой целью компания запустила конкурс, в котором принять участие смогут все желающие. Продлится конкурс с середины июля до середины сентября.