Google предложит связаться со специалистом пользователям, ищущим информацию о низкой самооценке

Основная суть проведения данного опроса силами Google заключается в том, что по итогу его прохождения, компания сможет показать пользователю, насколько его ощущения можно сравнить с симптомами, которые испытывают другие люди. В случае, если после всего этого человек, прошедший тест, захочет обратиться к специалисту, поисковый гигант поспособствует данному процессу.