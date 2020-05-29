Google предложит связаться со специалистом пользователям, ищущим информацию о низкой самооценке
Таким образом, компания намерена в первую очередь помочь примерно 48 млн взрослых американцев, которые испытывают тревожное расстройство. В случае, если человек будет искать какую-либо информацию, скажем, о тревоге или низкой самооценке, то поисковая система предложит такому пользователю заполнить специальную анкету Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7). Данный опрос является одним из самых популярных в случае, если есть необходимость выявить генерализованное тревожное расстройство.
Основная суть проведения данного опроса силами Google заключается в том, что по итогу его прохождения, компания сможет показать пользователю, насколько его ощущения можно сравнить с симптомами, которые испытывают другие люди. В случае, если после всего этого человек, прошедший тест, захочет обратиться к специалисту, поисковый гигант поспособствует данному процессу.