Google представил новую систему квантовой памяти

Квантовые компьютеры обладают потенциалом выполнения задач, недоступных современным суперкомпьютерам, но их практическое применение осложнено высокой частотой ошибок. Специалисты Google предложили новый алгоритм под названием «surface code», который корректирует ошибки, используя структуру физических кубитов, создающих логические кубиты.

Тестирование показало, что алгоритм справляется с исправлением ошибок тем лучше, чем большее количество логических кубитов используется. В экспериментах команда увеличила их число с 72 до 105, что значительно улучшило результаты. Это открытие дает надежду на создание практически безошибочных квантовых компьютеров в будущем.