Google представил новую систему квантовой памяти

Опубликовано 11 сентября 2024, 19:471 мин.
Google представил новую систему квантовой памятиНовая разработка снижает количество ошибок в квантовых компьютерах
Ученые Google Quantum AI представили систему квантовой памяти, которая значительно уменьшает количество ошибок, возникающих в процессе вычислений. В своей работе, опубликованной на платформе arXiv, они подробно описали механизм работы этой памяти и её способность сокращать количество ошибок.
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Квантовые компьютеры обладают потенциалом выполнения задач, недоступных современным суперкомпьютерам, но их практическое применение осложнено высокой частотой ошибок. Специалисты Google предложили новый алгоритм под названием «surface code», который корректирует ошибки, используя структуру физических кубитов, создающих логические кубиты.
Тестирование показало, что алгоритм справляется с исправлением ошибок тем лучше, чем большее количество логических кубитов используется. В экспериментах команда увеличила их число с 72 до 105, что значительно улучшило результаты. Это открытие дает надежду на создание практически безошибочных квантовых компьютеров в будущем.