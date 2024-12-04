Google представил новый ИИ для прогнозирования погоды

GenCast отличается от предыдущей модели Google (GraphCast), предоставляющей одно оптимальное предсказание, тем, что генерирует целый ансамбль из 50 и более прогнозов, каждый из которых представляет возможный сценарий развития погоды. Это позволяет лучше учитывать неопределенности и предсказывать более вероятные исходы.

Как утверждают специалисты Google, новая система предоставляет более точные прогнозы как для обычной погоды, так и для экстремальных событий, чем существующая лучшая модель ECMWF ENS, до 15 дней вперед. В тестах на исторических данных GenCast показал свою точность в 97,2% случаев и в 99,8% случаев при прогнозах, превышающих 36 часов.

Особое внимание в Google уделили прогнозам для тропических циклонов, таких как ураганы и тайфуны. GenCast демонстрирует значительно лучшие результаты в предсказаниях маршрутов этих опасных штормов, что имеет решающее значение для своевременных предупреждений и спасения жизней.