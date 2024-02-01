Google представил новый инструмент генерации изображений ImageFX

Помимо запуска ImageFX, Google улучшил MusicFX и TextFX. Компания заявляет, что произведены улучшения в модели MusicLM, включая более быстрое создание музыки и более высокое качество звука, а также добавлены новые функции.

Изображения и аудио, созданные с использованием ImageFX и MusicFX, получают цифровой водяной знак SynthID, который явно указывает, что они созданы с использованием искусственного интеллекта, особенно когда они появляются в поиске или браузере Chrome. Также создания ImageFX будут включать метаданные IPTC, предоставляя пользователям «больше информации при встрече с нашими изображениями, созданными с использованием искусственного интеллекта».

Жители США, Кении, Новой Зеландии и Австралии могут опробовать эти новые и обновленные инструменты в лаборатории искусственного интеллекта AI Test Kitchen начиная с сегодняшнего дня. На данный момент они доступны только на английском языке.

Модель Imagen 2 обеспечивает новые функции генерации изображений в ImageFX и других продуктах Google, использующих генеративный искусственный интеллект. Imagen 2 обеспечивает высококачественные изображения и помогает избежать артефактов, улучшая области генерации изображений, с которыми инструменты такого рода боролись до сих пор.