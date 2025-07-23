Google представила ИИ для восстановления утерянных частей древних текстов

Новый генеративный алгоритм помогает историкам интерпретировать, атрибутировать и даже дополнять повреждённые надписи, воссоздавая утраченные фрагменты.

Aeneas работает с латинскими текстами и умеет находить параллели между тысячами надписей: совпадения в формулировках, синтаксисе, структуре и происхождении.

Он способен обрабатывать не только текст, но и изображения, что особенно важно при работе с артефактами, где часть информации представлена в визуальной форме.

Хотя модель обучена на латинском, её можно адаптировать для других древних языков и носителей — от папирусов до монет. Это делает её универсальным инструментом для исследователей прошлого.

Aeneas уже доступна бесплатно на сайте predictingthepast.com. Исходный код и обучающая выборка выложены в открытом доступе, чтобы учёные и студенты по всему миру могли использовать её в своих проектах.