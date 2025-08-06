Google представила ИИ Genie 3, который создает интерактивные 3D-миры по текстовому описанию

Пользователь может в реальном времени (24 кадра в секунду, 720p) перемещаться по сгенерированной среде, которая сохраняет физическую и визуальную последовательность на протяжении нескольких минут.

Genie 3 создаёт разнообразные миры: от реалистичных ландшафтов и погодных условий до фантастических сцен с вымышленными персонажами. Технология моделирует поведение объектов, освещение, воду, живую природу и позволяет «добавлять» события — например, изменить погоду или перенестись в другую локацию.

В отличие от предыдущих моделей и подходов вроде NeRF, Genie 3 не использует заранее заданные 3D-модели — вся среда создаётся динамически, кадр за кадром, на основе описания и действий пользователя.

Это делает модель особенно ценной для обучения ИИ-агентов: она способна адаптироваться к поведению агента и развивать сценарии.