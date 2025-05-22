Google представила ИИ-инструмент, позволяющий «полностью переосмыслить поиск»

Об этом было объявлено на конференции для разработчиков. Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи считает, что интеграция ИИ не просто произведёт революцию в поисковой выдаче, но даже станет инструментом для «полного переосмысления поиска».

Ранее Google представила ИИ-систему AI Overviews, формирующую информационные сводки в ответ на запрос пользователя на основе источников. Однако тогда компания столкнулась с проблемами интеграции рекламы.

Также отмечается, что приложение Gemini недавно превысило 400 млн ежемесячных активных пользователей.