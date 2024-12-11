Google представила новую версию ИИ-модели Gemini 2.0

Среди ключевых возможностей Gemini 2.0 — улучшенные функции для поиска. Модель будет использоваться в поисковой системе Google, обеспечивая более быстрые и точные результаты, особенно для сложных вопросов, таких как решение математических задач. Также для пользователей станет доступна новая функция «глубокие исследования», которая позволит с помощью ИИ получать детализированные отчеты по интересующим темам.

Google активно работает над тем, чтобы не отстать от конкурентов, таких как OpenAI, в области ИИ. Компания уделяет внимание не только поисковым технологиям, но и внедрению ИИ в различные продукты, включая новые виртуальные помощники и агентов, такие как Astra и Mariner.