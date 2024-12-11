Google представила новую версию ИИ-модели Gemini 2.0

Опубликовано 11 декабря 2024, 19:101 мин.
Google представила новую версию ИИ-модели Gemini 2.0Улучшенная модель ускорит поисковые запросы
Google представила новую версию своей флагманской модели на основе искусственного интеллекта (ИИ) Gemini 2.0. По заявлению компании, она в два раза быстрее предыдущей версии и может генерировать изображения и аудио на нескольких языках. Новая модель позволит создавать виртуальных агентов, которые могут помогать пользователям в поиске информации, кодировании и решении других задач.
© Ferra.ru
Среди ключевых возможностей Gemini 2.0 — улучшенные функции для поиска. Модель будет использоваться в поисковой системе Google, обеспечивая более быстрые и точные результаты, особенно для сложных вопросов, таких как решение математических задач. Также для пользователей станет доступна новая функция «глубокие исследования», которая позволит с помощью ИИ получать детализированные отчеты по интересующим темам.
Google активно работает над тем, чтобы не отстать от конкурентов, таких как OpenAI, в области ИИ. Компания уделяет внимание не только поисковым технологиям, но и внедрению ИИ в различные продукты, включая новые виртуальные помощники и агентов, такие как Astra и Mariner.