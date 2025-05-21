Google представила очки Android XR на I/O 2025

Опубликовано 21 мая 2025, 13:441 мин.
Google представила очки Android XR на I/O 2025Устройство поддерживает голос, навигацию и расширяет смартфон
На конференции I/O 2025 Google впервые подробно показала, как работают ее новые очки расширенной реальности Android XR. Компания также раскрыла детали сотрудничества с модными брендами Warby Parker и Gentle Monster, которые помогут придать устройству более повседневный и стильный вид.
Очки XR работают на Android и оснащены камерами, микрофонами и динамиками. Они позволяют пользователю взаимодействовать с информацией без необходимости доставать смартфон. Устройство поддерживает голосовые команды, контекстное распознавание, отображение информации на линзах (по желанию), а также может использоваться для навигации и напоминаний о том, что человек видел ранее.
Google сделала акцент на том, что очки не заменяют телефон, а расширяют его возможности. Очки могут использоваться в повседневной жизни и ориентированы на hands-free взаимодействие — все происходит без необходимости держать устройство в руках.
Кроме этого, Google продолжает сотрудничество с Samsung — теперь не только в области XR-шлемов, но и очков.