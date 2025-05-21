Google представила очки Android XR на I/O 2025

Очки XR работают на Android и оснащены камерами, микрофонами и динамиками. Они позволяют пользователю взаимодействовать с информацией без необходимости доставать смартфон. Устройство поддерживает голосовые команды, контекстное распознавание, отображение информации на линзах (по желанию), а также может использоваться для навигации и напоминаний о том, что человек видел ранее.

Google сделала акцент на том, что очки не заменяют телефон, а расширяют его возможности. Очки могут использоваться в повседневной жизни и ориентированы на hands-free взаимодействие — все происходит без необходимости держать устройство в руках.

Кроме этого, Google продолжает сотрудничество с Samsung — теперь не только в области XR-шлемов, но и очков.