Google представила самую точную нейросеть, создающую картинки по текстовому описанию

Представители поискового гиганта рассказали, что для распознавания текстового запроса нейросеть использует большие языковые модели. При этом алгоритмы нейронной сети улучшают получившуюся схематичную картинку размером 64×64 сначала до 256х256, затем до 1024×1024.

Всё это время модель не просто апскейлит изображение, а именно что дорисовывает имеющиеся детали на картинке.