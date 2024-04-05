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Наука и технологии
Опубликовано 05 апреля 2024, 07:56
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Google представила собственную версию JPEG-формата с улучшенным сжатием

Звучит интересно
Google представила Jpegli — новую библиотеку кодирования JPEG, которая, как говорят, на 35% эффективнее сжимает изображения с высокими настройками качества.
Google представила собственную версию JPEG-формата с улучшенным сжатием
© Ferra.ru

Jpegli совместим с оригинальным стандартом JPEG и API/ABI-совместим с libjpeg-turbo и MozJPEG.

В числе преимущества Jpegli:

  • Высокое качество: новая версия формата использует более точные и «психовизуально эффективные» вычисления, что приводит к более чётким изображениям с меньшим количеством артефактов.
  • Скорость: Jpegli работает сопоставимо по скорости с libjpeg-turbo и MozJPEG.
  • Глубина цвета: библиотека может кодировать изображения с выделением 10 и более битов на цветовой компонент, что обеспечивает более плавные градиенты.
  • Эффективность сжатия: Jpegli сжимает изображения эффективнее традиционных кодировщиков, что позволяет экономить место и трафик.

Свежая разработка Google частично использует наработки JPEG XL, от поддержки которого компания в том же Chrome отказалась.

Источник:GitHub
Автор:Булат Кармак
Теги:
#картинки
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#Google