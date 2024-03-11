Google представила технологию «безопасного» обучения ИИ друг друга

Опубликовано 11 марта 2024, 13:39
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Google представила технологию «безопасного» обучения ИИ друг другаЧто очень важно для будущих разработок
Google представила новую технологию Social Learning, которая позволяет ИИ-моделям обучаться друг у друга без риска утечки конфиденциальных данных.
В этой системе «ученик» получает знания от «учителя», уже умеющего решать задачи. При этом «учитель» не делится чувствительной информацией напрямую, а вместо этого генерирует синтетические примеры или инструкции.
Social Learning уже показала свою эффективность. Например, в тесте на определение спама «ученик» после короткого обучения смог отлично отличать спам от обычных писем.
Преимущества «Social Learning»:
- Повышение конфиденциальности: нет прямого обмена чувствительной информацией.
- Эффективность: «ученики» быстро обучаются.
- Универсальность: подходит для разных задач.
Social Learning — это важный шаг в развитии ИИ. Эта технология позволит создавать более совершенные и безопасные модели искусственного интеллекта.