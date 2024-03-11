Google представила технологию «безопасного» обучения ИИ друг друга

В этой системе «ученик» получает знания от «учителя», уже умеющего решать задачи. При этом «учитель» не делится чувствительной информацией напрямую, а вместо этого генерирует синтетические примеры или инструкции.

Social Learning уже показала свою эффективность. Например, в тесте на определение спама «ученик» после короткого обучения смог отлично отличать спам от обычных писем.

Преимущества «Social Learning»:

Повышение конфиденциальности: нет прямого обмена чувствительной информацией.

Эффективность: «ученики» быстро обучаются.

Универсальность: подходит для разных задач.

Social Learning — это важный шаг в развитии ИИ. Эта технология позволит создавать более совершенные и безопасные модели искусственного интеллекта.