Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 11 марта 2024, 13:39
1 мин.

Google представила технологию «безопасного» обучения ИИ друг друга

Что очень важно для будущих разработок
Google представила новую технологию Social Learning, которая позволяет ИИ-моделям обучаться друг у друга без риска утечки конфиденциальных данных.

В этой системе «ученик» получает знания от «учителя», уже умеющего решать задачи. При этом «учитель» не делится чувствительной информацией напрямую, а вместо этого генерирует синтетические примеры или инструкции.

Social Learning уже показала свою эффективность. Например, в тесте на определение спама «ученик» после короткого обучения смог отлично отличать спам от обычных писем.

Преимущества «Social Learning»:

  • Повышение конфиденциальности: нет прямого обмена чувствительной информацией.
  • Эффективность: «ученики» быстро обучаются.
  • Универсальность: подходит для разных задач.

Social Learning — это важный шаг в развитии ИИ. Эта технология позволит создавать более совершенные и безопасные модели искусственного интеллекта.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google
,
#Искусственный интеллект