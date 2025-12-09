Google представит первые ИИ-очки с Gemini в 2026 году

Планируется выпуск двух типов устройств: очков со встроенными экранами и аудио-ориентированной модели. Прототипы используют для обработки данных смартфон, что позволяет сделать оправу легкой. Среди демонстрируемых функций — наложение дополненной реальности для карт и видеовстреч, а также перевод в реальном времени с субтитрами на дисплее.

Отдельно представлен проект Aura, создаваемый с компанией Xreal. Очки будут работать на операционной системе Android XR. Это автономное устройство с углом обзора 70 градусов, требующее постоянного подключения к внешнему аккумулятору. Управление осуществляется с помощью отслеживания движений рук.