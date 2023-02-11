Наука и технологии
17:30, 11 февраля 2023
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Google предупредил о «галлюцинациях» у систем с искусственным интеллектом

Об этом рассказал представитель компании

Старший вице-президент Google и глава подразделения Google Search Прабхакар Рагхаван предупредил пользователей о необходимости перепроверки информации, получаемой от чат-ботов, работающих на искусственном интеллекте.

Google предупредил о «галлюцинациях» у систем с искусственным интеллектом

Фото: Wallpaperflare.com

По его словам, ИИ-боты могут быть опасны для пользователей, потому что у них встречаются такие сбои в работе, которые разработчики называют «галлюцинациями». Боты дают убедительные, структурированные, но полностью выдуманные ответы.

Рагхаван подчеркнул, что задача разработчиков — сведение подобных сбоев в работе ИИ-ботов к минимуму.

«Разновидность ИИ, о которой мы сейчас говорим, иногда приходит к тому, что мы называем галлюцинациями. Это выражается в том, что машина даёт убедительный, но полностью выдуманный ответ», — предупредил вице-президент Google.

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