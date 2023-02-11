Google предупредил о «галлюцинациях» у систем с искусственным интеллектом

По его словам, ИИ-боты могут быть опасны для пользователей, потому что у них встречаются такие сбои в работе, которые разработчики называют «галлюцинациями». Боты дают убедительные, структурированные, но полностью выдуманные ответы.

Рагхаван подчеркнул, что задача разработчиков — сведение подобных сбоев в работе ИИ-ботов к минимуму.

«Разновидность ИИ, о которой мы сейчас говорим, иногда приходит к тому, что мы называем галлюцинациями. Это выражается в том, что машина даёт убедительный, но полностью выдуманный ответ», — предупредил вице-президент Google.