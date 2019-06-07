Google предупредила США об опасности санкций против Huawei

Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить. Об этом сообщило издание Financial Times.

В качество одного из аргументов указывается альтернативная операционная система Huawei, частично базирующаяся на открытой версии Android. По мнению Google, собственная ОС Huawei окажется более уязвима для хакеров.

Один из источников Financial Times сообщил: «Google утверждает, что приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух версий операционной системы Android: оригинала и копии. Вторая может поставить телефоны Huawei под угрозу взлома».

Анонс собственной операционной системы Huawei ожидается в сентябре вместе со смартфонами Mate 30 и Mate 30 Pro. Система будет называться либо HongMeng, либо Ark OS.