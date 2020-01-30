Google прекратил деятельность своих офисов в Китае

Важно отметить, что первыми о том, что американская компания прекратила свою деятельность на территории страны, заявили журналисты The Verge — они, ссылаясь на представителей Google, рассказали, что пока речь идет о нескольких днях “простоя”, но вполне возможно, что длительность приостановки деятельности может продлиться.

”Мы можем подтвердить, что приведенные в публикации The Verge подробности верны”, — рассказали представители поискового гиганта. К слову, временно закрытые подразделения компании в материковом Китае по большей части заняты вопросами, связанными с продажами, а также техническим обеспечением рекламного бизнеса Google в стране.