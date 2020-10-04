Google прекратила поддержку своей платформы виртуальной реальности Daydream

По словам представителей Google, приложение Daydream лишается поддержки компании, что может повлечь за собой сбои в работе на некоторых смартфонах, работающих на базе оболочки Android 11 и более поздних версиях. К слову, в число таких устройств можно отнести Pixel 2 и Pixel 3. В то же время, догадаться о том, что компания планирует закрыть Daydream, можно было по отсутствию в прошлогоднем смартфоне Pixel 4 его поддержки.

Однако компания заверила, что ряд сторонних программ и возможностей Daydream все еще могут использоваться в качестве отдельных приложений в Google Play.