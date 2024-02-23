Google преобразовал вокзал 30-x годов в свою штаб-квартиру

St. John’s Terminal изначально служил конечной точкой знаменитой Хай-Лайн, когда это были железнодорожные пути. Архитекторы CookFox и Gensler внимательно привели его к современным стандартам, увеличив количество этажей до 12.

Внутреннее пространство в основном предназначено для офисов, но также включает зал на первом этаже и центральную лестницу, прорезающую здание диагонально, чтобы способствовать случайным социальным встречам.