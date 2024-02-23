Google преобразовал вокзал 30-x годов в свою штаб-квартиру

Google преобразовал вокзал 30-x годов в свою штаб-квартиру12 этажей
St. John’s Terminal изначально служил конечной точкой знаменитой Хай-Лайн, когда это были железнодорожные пути. Архитекторы CookFox и Gensler внимательно привели его к современным стандартам, увеличив количество этажей до 12.
Внутреннее пространство в основном предназначено для офисов, но также включает зал на первом этаже и центральную лестницу, прорезающую здание диагонально, чтобы способствовать случайным социальным встречам.
Дизайнеры также добавили гибкие совместные пространства и зоны для общения на открытом воздухе, сохраняя при этом оригинальные железнодорожные насыпи для использования в качестве газонов. Максимальное использование видов на реку Гудзон также было в приоритете.
St. John’s Terminal получил звание зеленого здания LEED Platinum и обладает внушительной энергоэффективностью. Его солнечные панели снижают потребление электроэнергии из сети, а система сбора дождевой воды обеспечивает полив. Проект также использовал древесину, взятую из разобранной деревянной дорожки Кони-Айленда после урагана Сэнди.