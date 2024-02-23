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Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 22:09
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Google преобразовал вокзал 30-x годов в свою штаб-квартиру

12 этажей
Google преобразовала вокзал 1930-х годов в новую штаб-квартиру в Нью-Йорке. Здание с историей, St. John’s Terminal, прошло масштабное обновление с внедрением высокотехнологичных возможностей в области устойчивости и созданием приблизительно 0,6 га зеленых насаждений.

St. John’s Terminal изначально служил конечной точкой знаменитой Хай-Лайн, когда это были железнодорожные пути. Архитекторы CookFox и Gensler внимательно привели его к современным стандартам, увеличив количество этажей до 12.

Внутреннее пространство в основном предназначено для офисов, но также включает зал на первом этаже и центральную лестницу, прорезающую здание диагонально, чтобы способствовать случайным социальным встречам.

© Google

Дизайнеры также добавили гибкие совместные пространства и зоны для общения на открытом воздухе, сохраняя при этом оригинальные железнодорожные насыпи для использования в качестве газонов. Максимальное использование видов на реку Гудзон также было в приоритете.

St. John’s Terminal получил звание зеленого здания LEED Platinum и обладает внушительной энергоэффективностью. Его солнечные панели снижают потребление электроэнергии из сети, а система сбора дождевой воды обеспечивает полив. Проект также использовал древесину, взятую из разобранной деревянной дорожки Кони-Айленда после урагана Сэнди.

© Google