Наука и технологии
Опубликовано 21 июля 2025, 07:29
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Google превратила 2 млрд Android-смартфонов в сеть для обнаружения землетрясений

Впечатляющие масштабы
Google официально представила результаты работы своей системы обнаружения землетрясений, которая использует акселерометры более 2 млрд Android-смартфонов по всему миру.
Google превратила 2 млрд Android-смартфонов в сеть для обнаружения землетрясений
© Ferra

С 2021 по 2024 год эта уникальная сеть зафиксировала более 11 000 землетрясений и разослала миллионы автоматических предупреждений жителям 98 стран. В опубликованном исследовании утверждается, что точность этой системы сопоставима с традиционными сейсмографами.

Когда смартфон фиксирует сотрясение, алгоритмы Google анализируют поступающие данные с тысяч устройств, определяя эпицентр и силу толчков.

Google превратила 2 млрд Android-смартфонов в сеть для обнаружения землетрясений
© Nature

При обнаружении значительного землетрясения, на экраны телефонов автоматически приходит экстренное уведомление «TakeAction». По словам экспертов, такая система особенно полезна в странах, где нет официальных систем раннего предупреждения.

Тем не менее, учёные выражают беспокойство закрытостью алгоритмов Google. Компания настаивает, что сохраняет конфиденциальность данных пользователей, но раскрывает методы анализа в научных публикациях.

Источник:Nature
Автор:Булат Кармак
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