Google превратила 2 млрд Android-смартфонов в сеть для обнаружения землетрясений

С 2021 по 2024 год эта уникальная сеть зафиксировала более 11 000 землетрясений и разослала миллионы автоматических предупреждений жителям 98 стран. В опубликованном исследовании утверждается, что точность этой системы сопоставима с традиционными сейсмографами.

Когда смартфон фиксирует сотрясение, алгоритмы Google анализируют поступающие данные с тысяч устройств, определяя эпицентр и силу толчков.