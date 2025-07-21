Google превратила 2 млрд Android-смартфонов в сеть для обнаружения землетрясений

Google превратила 2 млрд Android-смартфонов в сеть для обнаружения землетрясенийВпечатляющие масштабы
С 2021 по 2024 год эта уникальная сеть зафиксировала более 11 000 землетрясений и разослала миллионы автоматических предупреждений жителям 98 стран. В опубликованном исследовании утверждается, что точность этой системы сопоставима с традиционными сейсмографами.
Когда смартфон фиксирует сотрясение, алгоритмы Google анализируют поступающие данные с тысяч устройств, определяя эпицентр и силу толчков.
При обнаружении значительного землетрясения, на экраны телефонов автоматически приходит экстренное уведомление «TakeAction». По словам экспертов, такая система особенно полезна в странах, где нет официальных систем раннего предупреждения.
Тем не менее, учёные выражают беспокойство закрытостью алгоритмов Google. Компания настаивает, что сохраняет конфиденциальность данных пользователей, но раскрывает методы анализа в научных публикациях.