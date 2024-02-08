Google придумала, как увеличить автономность умных часов

Согласно информации, новый дизайн антенны использует микроволновый диэлектрический субстрат с высокой относительной диэлектрической проницаемостью, что позволяет ей не только эффективнее передавать и принимать сигналы, но и хранить электрическую энергию, тем самым улучшая время работы батареи.

Этот дизайн антенны отличается компактными размерами — ширина и длина не превышают 8 мм, что делает его идеальным для использования в маленьких носимых устройствах, таких как умные кольца.

Отметим, что антенны играют ключевую роль в носимой технике, собирая данные с датчиков отслеживания (например, датчиков давления или GPS в фитнес-часах) и передавая их на устройство для анализа или хранения.