Google пригласила всех желающих пообщаться с «одушевлённым» искусственным интеллектом

LaMDA 2 известна тем, что над ней работал инженер по разработке ПО Google Блейк Лемойн, давший впоследствии интервью о наличии у этой модели ИИ человеческого разума и чувств. После этого его достаточно быстро уволили.

LaMDA 2 была обучена на основе триллионов слов из интернета, благодаря чему может имитировать человеческую речь. Но при развитии LaMDA 2 в Google ограничили возможности для пользователей по взаимодействию с ИИ несколькими режимами. Пользователь сможет использовать всего три модели диалога: «Представь это», «Расскажи об этом» и «Перечисли это».

В первом режиме нужно назвать реальное или вымышленное место, а голосовая модель опишет его. Во втором режиме пользователь сможет предложить искусственному интеллекту вести беседу на любую тему. В третьем режиме пользователь называет тему или задачу, а LaMDA 2 разбивает её на подзадачи.