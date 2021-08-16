Google пригрозил прекратить удаление запрещённой в России информации из поиска

Так, представители Google заявили, что исполнение ранее вынесенного судебного решения влечёт существенные риски для интернет-компании. А значит, сделает невозможной её деятельность на территории России, передаёт Forbes. В свою очередь это приведёт к тому, что IT-гигант перестанет выполнять надлежащим образом требования 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (распространение детской порнографии, информации о способах изготовления наркотиков, совершении суицида или призывы к массовым беспорядкам).

Проще говоря, поисковый гигант перестанет удалять из своей поисковой выдачи ссылки на страницы, заблокированные в России.

Напомним, что судебное решение, которое оспаривает Google, обязывает компанию восстановить аккаунт «Царьграда» на YouTube. Если компания не сделает этого, то она будет обязана выплачивать неустойку по 100 тыс рублей за каждый день неисполнения решения.

Что интересно, каждую неделю сумма ежедневных выплат удваивается. По итогу всего лишь за 7 месяцев суммарный долг поискового гиганта составит 94 трлн руб — это размер капитализации Alphabet, головной компании Google.