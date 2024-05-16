Google пригрозила OpenAI на случай, если ChatGPT будет учиться на знаниях из YouTube

Что интересно, создатели ChatGPT признались, что не уверены, использовались ли видеоролики с YouTube для обучения модели Sora. В The New York Times сообщили, что OpenAI транскрибировала более миллиона часов видео с YouTube.

Пичаи отметил, что Google имеет четкие условия использования и работает с компаниями, чтобы они их понимали. Поисковый гигант уже внедрил процессы для проверки соблюдения правил.

Заявление Пичаи последовало после конференции Google I/O, где были представлены новые модели ИИ компании, включая Veo, который может генерировать видео по текстовому описанию.

Напомним, что Google снизила затраты на обслуживание моделей ИИ на 80% благодаря своим процессорам Tensor и графическим процессорам NVIDIA.