Google призналась, что займётся копированием Apple в 2022 году

Google призналась, что займётся копированием Apple в 2022 годуИ вряд ли это можно назвать чем-то плохим
И, судя по нему, в этом году компания намерена скопировать множество идей одного из главных конкурентов — Apple.
Так, например, Google намерена реализовать Fast Pair. С помощью этой функции Bluetooth-аксессуары можно будет мгновенно сопрягать с Android-смартфонами. При этом работать это будет как с носимой электроникой, так и с телевизорами и устройствами «умного дома».
Ещё IT-гигант намерен реализовать автоматическое переключение устройств. Нечто похожее Apple встроила в AirPods. Теперь функцию стоит ожидать и у девайсов от Google.
Не останутся в стороне и смарт-часы под управлением Wear OS. Их компания хочет научить разблокировать Chromebooks. Подобным образом уже сегодня взаимодействуют между собой Apple Watch и компьютеры Mac.
Известно, что функция Fast Pair появится в ближайшие недели. Релиз остальных стоит ожидать в течение 2022 года.