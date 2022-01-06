Наука и технологии
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Google призналась, что займётся копированием Apple в 2022 году

И вряд ли это можно назвать чем-то плохим
Начался новый год, а это значит, что многие компании начали делиться планами на ближайшие 12 месяцев. Исключением не стала и Google — поисковый гигант опубликовал собственную дорожную карту на 2022-й.
Google призналась, что займётся копированием Apple в 2022 году

И, судя по нему, в этом году компания намерена скопировать множество идей одного из главных конкурентов — Apple.

Так, например, Google намерена реализовать Fast Pair. С помощью этой функции Bluetooth-аксессуары можно будет мгновенно сопрягать с Android-смартфонами. При этом работать это будет как с носимой электроникой, так и с телевизорами и устройствами «умного дома».

Ещё IT-гигант намерен реализовать автоматическое переключение устройств. Нечто похожее Apple встроила в AirPods. Теперь функцию стоит ожидать и у девайсов от Google.

Google призналась, что займётся копированием Apple в 2022 году

Не останутся в стороне и смарт-часы под управлением Wear OS. Их компания хочет научить разблокировать Chromebooks. Подобным образом уже сегодня взаимодействуют между собой Apple Watch и компьютеры Mac.

Известно, что функция Fast Pair появится в ближайшие недели. Релиз остальных стоит ожидать в течение 2022 года.

Источник: Блог Google
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