Google призналась, что займётся копированием Apple в 2022 году

И, судя по нему, в этом году компания намерена скопировать множество идей одного из главных конкурентов — Apple.

Так, например, Google намерена реализовать Fast Pair. С помощью этой функции Bluetooth-аксессуары можно будет мгновенно сопрягать с Android-смартфонами. При этом работать это будет как с носимой электроникой, так и с телевизорами и устройствами «умного дома».

Ещё IT-гигант намерен реализовать автоматическое переключение устройств. Нечто похожее Apple встроила в AirPods. Теперь функцию стоит ожидать и у девайсов от Google.