Google признался в «сырости» своей альтернативы чат-боту ChatGPT

Хеннесси объяснил, что компания не спешит с полноценным развёртыванием своего бота с генеративным искусственным интеллектом Bard, поскольку система всё ещё даёт неправильные ответы, или даже «токсичные». Поэтому Google ещё предстоит добиться минимизации этих рисков.

«Вы не захотите выпускать систему, которая либо говорит неправильные вещи, либо иногда говорит токсичные вещи», — отметил Хеннесси.