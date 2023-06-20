Google призвала своих сотрудников не использовать код, написанный фирменным чат-ботом Bard

Первоначально предполагалось, что данное указание связано со страхом компании перед утечкой внутренних разработок. Но когда Google запретила использовать даже Bard — свою внутреннюю разработку — всё встало на свои места.

Оказалось, что поисковый гигант ввёл запрет из-за потенциальных проблем, которые может вызвать Bard, включая ошибочные предложения по коду, которые могут привести к ошибкам в программировании.

К слову, данное предупреждение со стороны Google ставит под сомнение её заявления о том, что её чат-бот помогает разработчикам повысить производительность.

Компания пока никак не прокомментировала информацию о самом запрете и её причинах.