Google продолжает давать "сладкие" названия новым версиям Android

Так, со слов вице-президента подразделения Android Дэвида Берка выходит, что внутри самой компании никто и не отказывался от придумывания особых, а не только номерных, названий новым версиям операционной системы. Например, Android 11 внутри Google называют Red Velvet Cake (торт “Красный бархат”), а прошлогодний Android 10 носил название Quince Tart (“Айвовый пирог”).

Напомним, что прямо сейчас компания тестирует бета-версию Android 11 на широком ряде различных устройств. Финальный вариант новой ОС от Google должна быть представлена уже грядущей осенью.