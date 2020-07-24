Наука и технологии
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Google продолжает давать "сладкие" названия новым версиям Android
Несмотря на публичный отказ от данной практики
В 2019 году, во время анонса Android 10, компания Google объявила о том, что она отказывается от “сладких” названий при создании новых версий собственной мобильной операционной системы. По словам представителей поискового гиганта, данное решение было принято в связи с тем, что в некоторых странах те или иные названия сладостей были непонятны местным жителям. Но, как оказалось, Google все же продолжает давать "сладкие" названия новым версиям Android, в том числе такое имя есть и у Android 11.
Так, со слов вице-президента подразделения Android Дэвида Берка выходит, что внутри самой компании никто и не отказывался от придумывания особых, а не только номерных, названий новым версиям операционной системы. Например, Android 11 внутри Google называют Red Velvet Cake (торт “Красный бархат”), а прошлогодний Android 10 носил название Quince Tart (“Айвовый пирог”).
Напомним, что прямо сейчас компания тестирует бета-версию Android 11 на широком ряде различных устройств. Финальный вариант новой ОС от Google должна быть представлена уже грядущей осенью.