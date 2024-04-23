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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 07:42
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Google продолжила помогать пользователям создавать качественные запросы к ИИ

Хотя бы за это ей можно сказать спасибо
Чтобы эффективно использовать мощь чат-ботов с искусственным интеллектом, необходимо правильно формулировать запросы.
Google продолжила помогать пользователям создавать качественные запросы к ИИ
© ZDNET

Понимая эту сложность, Google предлагает помощь пользователям. Компания запустила серию публикаций в своем блоге с советами и рекомендациями по оптимальному взаимодействию с ИИ-помощником Gemini в Google Workspace.

Несмотря на направленность на рабочие процессы, эти советы применимы практически к любому ИИ чат-боту.

В первом посте блога объясняется, что такое запрос к ИИ, почему он важен, и предлагается формула для создания эффективных запросов.

Google поясняет: «Чтобы использовать весь потенциал искусственного интеллекта, нужно научиться писать хорошие запросы. Запрос — это как начало разговора с вашим ИИ-ассистентом».

При написании запроса, согласно Google, следует учитывать четыре аспекта:

  • Роль – от чьего лица делается запрос
  • Задача – что именно бот должен выполнить
  • Контекст – любая дополнительная важная информация
  • Формат – желаемая форма результата

Google также выпустил электронную книгу «Prompting guide 101» («Руководство по созданию запросов 101»). Это 45-страничное пособие содержит как общие советы, так и примеры запросов к ИИ для различных профессиональных ролей – маркетинга, клиентского сервиса и других.

Источник:ZDNET
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
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#Google