Google прокомментировал возможность блокировки YouTube в России

По мнению Соловьёвой, если власти захотят закрыть видеоплатформу, они это сделают, сообщает Lenta.ru. При этом она также заявила, что раз YouTube до сих пор работает, то его запрет вряд ли является первостепенной целью.

Собеседница главы Google Россия отметила, что в России нет полноценного аналога платформы. Это привело к тому, что блогерам некуда будет пойти в случае блокировки сервиса поискового гиганта.

На это Юлия Соловьёва ответила, что об отсутствии полноценной альтернативы YouTube знают многие российские чиновники и медиаменеджеры. Также она выразила надежду на то, что видеосервису « есть место в российском пространстве».