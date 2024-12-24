Google прокомментировала блокировки YouTube в России

Компания заявила, что это не связано с её действиями или техническими сбоями. В пресс-службе Google подчеркнули, что YouTube остаётся одной из немногих платформ, предоставляющих доступ к независимой информации в России, и что проблемы с доступом не вызваны их вмешательством.

Жалобы на работу YouTube в России начали поступать ещё в августе, когда пользователи столкнулись с ухудшением качества воспроизведения видео или полной потерей доступа на фиксированных сетях.

Это связывали с деградацией серверов Google Global Cache, которые перестали обслуживаться после ухода компании из России. В декабре проблемы распространились и на мобильных операторов, таких как МТС, МегаФон, Билайн и т.д.