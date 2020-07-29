Наука и технологии
Сегодня 13:30
Google проведет по дну океана новый интернет-кабель
И увеличит тем самым скорость работы собственных сервисов
Компания Google сообщила о том, что она проведет по дну океана новый оптоволоконный интернет-кабель. Закончить данный проект поисковый гигант намерен уже к 2022 году.
По словам представителей Google, проведение данной линии поможет увеличить пропускную способность и скорость работы всех сервисов Google: начиная от Google Meet и Gmail, заканчивая Google Cloud и YouTube. Согласно опубликованным данным, новый кабель будет соединять три города в трех странах: Нью-Йорк в США, Буде в Великобритании и Бильбао в Испании.
Напомним, что ранее Google уже прокладывала три новых кабеля. Тогда в рамках проекта поискового гиганта были соединены США и Чили, США и Франция, а также Португалия и ЮАР.