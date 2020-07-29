Google проведет по дну океана новый интернет-кабель

По словам представителей Google, проведение данной линии поможет увеличить пропускную способность и скорость работы всех сервисов Google: начиная от Google Meet и Gmail, заканчивая Google Cloud и YouTube. Согласно опубликованным данным, новый кабель будет соединять три города в трех странах: Нью-Йорк в США, Буде в Великобритании и Бильбао в Испании.