Google раскритиковала Microsoft за попытку "сломать принцип работы открытого интернета"

Напомним, что еще в январе Google предупредила, что может удалить свою поисковую систему из Австралии ввиду нового закона, обязывающего компанию платить издателям новостей за их контент. Так, в прошлом месяце этот закон был принят, а незадолго до этого Google решила “сдать назад” и заключить сделку с News Corp. и другими издателями.

Тем временем Microsoft публично выступила с поддержкой нового закона Австралии, объединившись с европейскими издателями. Этот шаг должен был сподвигнуть представителей онлайн-платформ заключать сделки и платить новостным агентствам за контент. Это поведение не понравилось Google, которая обрушилась на Microsoft с критикой, обвинив ее в попытке “сломать принцип работы открытого интернета”.