Google раскритиковала мировое соглашение между Microsoft и облачными провайдерами

И когда Microsoft предложила европейцам заключить мировое соглашение — как утверждают в Google, попросту заплатить отступные, — тогда и началась борьба за лояльность CISPE. Google предложила группе компаний, входящих в CISPE, $512 млн (470 млн евро), чтобы сорвать антимонопольное соглашение с Microsoft и заставить продолжить рассмотрение официальной жалобы. Однако эта попытка провалилась.

Предложение Google заключалось в лицензиях на ПО для облачных технологий на пять лет стоимостью $495 млн, или 455 млн евро. Оставшаяся сумма была предложена наличными, а также предложение о долгосрочном партнёрстве. При этом сделку поддержала и Amazon Web Services (AWS), внесшая деньги в финансовый пакет Google, несмотря на то, что её европейское подразделение является действительным членом CISPE.

В итоге Google и ещё несколько облачных провайдеров остались категорически недовольны результатом. Их представители, пожелавшие остаться инкогнито, рассказали, что компании считают мировое соглашение Microsoft и CISPE банальным «подкупом жалобщиков». Потому что CISPE получила доступ к своим технологиям и прекратила официальную жалобу.

«То, что Microsoft платит жалобщикам, а не рассматривает их жалобы по существу, вредит бизнесу и не должно никого обманывать», — заявил Амит Завери, руководитель отдела платформ в Google Cloud.