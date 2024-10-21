Google раскрыл «подтвержденный» e-mail Исаака Ньютона

Согласно профилю, Ньютон числится профессором Массачусетского технологического института (MIT) и якобы использует электронную почту с доменом mit.edu.

Этот забавный факт был подмечен профессором математики Джемсом Каммингсом, который саркастически поздравил Ньютона с его новой «должностью». Это вызвало волну комментариев и шуток в соцсетях.

Пользователи не оставили без внимания и профиль Альберта Эйнштейна, который пока «не подтвердил свой e-mail», что добавило ещё больше юмора в обсуждение.