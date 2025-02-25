Наука и технологии
Опубликовано 25 февраля 2025, 07:40
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Google раскрыла цену одной секунды видео, созданного ее ИИ-генератором

Недешевое удовольствие
Google объявила, что стоимость использования модели Veo 2 для генерации видео составит $0.5 за секунду.
Google раскрыла цену одной секунды видео, созданного ее ИИ-генератором
© Google

Veo 2 позволяет создавать ролики длиной до двух минут в 4K, тогда как Sora от OpenAI ограничен 20 секундами в 1080p.

Также различаются модели оплаты: Sora требует подписки от $20 до $200 в месяц, а Veo 2 работает по посекундному тарифу — пользователь платит только за сгенерированные секунды.

Google раскрыла цену одной секунды видео, созданного ее ИИ-генератором
© Google

Стоит отметить, что Google уже тестирует Veo 2 в Dream Screen для YouTube Shorts, а также продвигает свою модель как альтернативу стоковому видео, где цены на качественные клипы могут быть куда более выше.

Напомним, что модель была представлена в декабре 2024 года, а получить к ней доступ можно через Google Cloud.

Источник:Google
Автор:Булат Кармак
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