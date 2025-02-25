Google раскрыла цену одной секунды видео, созданного ее ИИ-генератором

Veo 2 позволяет создавать ролики длиной до двух минут в 4K, тогда как Sora от OpenAI ограничен 20 секундами в 1080p.

Также различаются модели оплаты: Sora требует подписки от $20 до $200 в месяц, а Veo 2 работает по посекундному тарифу — пользователь платит только за сгенерированные секунды.