Google раскрыла дату своей весенней презентации Google I/O 2022

Наука и технологии
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Google раскрыла дату своей весенней презентации Google I/O 2022Пройдёт она традиционно в мае
Компания Google объявила дату проведения своей ежегодной весенней презентации для разработчиков Google I/O 2022. В этом году, как и в прошлом, мероприятие пройдёт в онлайн-режиме с приглашением небольшого числа гостей.
Таким образом, поисковый гигант продолжит придерживаться ковидных ограничений, но при этом будет демонстрировать новейшие разработки перед живой аудиторией. Скорее всего, это будут сотрудники самой компании.
Отметим, что от Google I/O 2022 в первую очередь ждут анонса Android 13. Прямо сейчас новую версию «зелёного робота» тестирует множество разработчиков по всему миру. После презентации же система станет доступна большему числу обычных пользователей. В первую очередь владельцам смартфонов Google Pixel.
Мероприятия пройдёт с 11 по 12 мая 2022 года.
Источник: GSMArena