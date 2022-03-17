Google раскрыла дату своей весенней презентации Google I/O 2022

Таким образом, поисковый гигант продолжит придерживаться ковидных ограничений, но при этом будет демонстрировать новейшие разработки перед живой аудиторией. Скорее всего, это будут сотрудники самой компании.

Отметим, что от Google I/O 2022 в первую очередь ждут анонса Android 13. Прямо сейчас новую версию «зелёного робота» тестирует множество разработчиков по всему миру. После презентации же система станет доступна большему числу обычных пользователей. В первую очередь владельцам смартфонов Google Pixel.

Мероприятия пройдёт с 11 по 12 мая 2022 года.