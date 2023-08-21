Google раскрыла характеристики ещё неанонсированных часов Pixel Watch 2

Эти часы, вероятно, будут представлены наряду с флагманской серией смартфонов Pixel 8. Недавно же Pixel Watch 2 появились в списке поддерживаемых устройств Google Play и в Google Play Console.

Согласно информации из базы, умные часы от Google имеют кодовое имя «eos», что подтверждает название Google Pixel Watch 2. Ранее сообщалось, что версия с кодовым именем «eos» будет LTE-вариантом часов.