Google раскрыла северокорейских хакеров, взламывавших компьютеры специалистов по кибербезопасности

Что интересно, действовали злоумышленники крайне точечно, выбирая жертв вручную, пишет The Verge. Для достижения поставленных целей хакеры использовали гибридную тактику, включавшую в себя как знания в области информационной безопасности, так и социальную инженерию.

Сообщается, что хакеры, поддерживаемые властями Северной Кореи, создали блог о кибербезопасности и несколько Twitter-аккаунтов. С их помощью они втирались в доверие к потенциальным мишеням, которыми являлись исследователи безопасности. Злоумышленники различными путями приходили к заражению их компьютеров, после чего получали всю необходимую им информацию.

Заманивание жертв проходило на множестве разных платформ: от Twitter и LinkedIn до Discord и Telegram.