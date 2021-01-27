Наука и технологии
Сегодня 10:21
Google раскрыла северокорейских хакеров, взламывавших компьютеры специалистов по кибербезопасности
Для этого они использовали разные площадки. В том числе и Telegram
В сети появилась информация о свежем открытии специалистов Google. Группа анализа угроз компании сумела раскрыть северокорейских хакеров, взламывавших компьютеры специалистов по кибербезопасности.
Что интересно, действовали злоумышленники крайне точечно, выбирая жертв вручную, пишет The Verge. Для достижения поставленных целей хакеры использовали гибридную тактику, включавшую в себя как знания в области информационной безопасности, так и социальную инженерию.
Сообщается, что хакеры, поддерживаемые властями Северной Кореи, создали блог о кибербезопасности и несколько Twitter-аккаунтов. С их помощью они втирались в доверие к потенциальным мишеням, которыми являлись исследователи безопасности. Злоумышленники различными путями приходили к заражению их компьютеров, после чего получали всю необходимую им информацию.
Заманивание жертв проходило на множестве разных платформ: от Twitter и LinkedIn до Discord и Telegram.