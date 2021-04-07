Google раскрыла внешность своих беспроводных наушников до анонса

Как можем видеть, внешне грядущие наушники будут похожи на модель Pixel Buds. В то же время, выяснилось, что их представят в новом цвете - Forest Green. Отмечается, что в этом цвете будет выполнена не только внешняя часть кейса, но и внутренняя. Можно также заметить, что изменилось и расположение индикатора заряда. Напомним, что в модели Pixel Buds он располагался внизу, тогда как в Pixel Buds A его поместили возле крышки.

На данный момент о грядущих беспроводных наушниках Google Pixel Buds A известно не многое. Предполагается, что анонсируют их уже в апреле.