Google рассекретила дату масштабного анонса новейшего Android 12

Google опубликовала расписание в конференции, сообщает 9to5Google. В нём говорится, что 18 мая выступит глава компании — Сундар Пичаи. Именно в рамках проводимой им презентации ИТ-гигант ежегодно показывает публике свежий вариант «зелёного робота».

Отметим, что в рамках Google I/O 2021 будет проводиться множество интересных онлайн-встреч. На них будут обсуждаться совершенно разные продукты компании, в том числе Chrome OS, Flutter, Google Assistant, Google Play и т.д. Ожидается, что немало внимания будет уделено дополненной реальности (AR).