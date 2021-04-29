Наука и технологии
Сегодня в 08:30
Google рассекретила дату масштабного анонса новейшего Android 12
Ждать осталось не так уж и долго
До начала ежегодной конференции Google I/O осталось меньше месяца. Традиционно именно в рамках этого мероприятия поисковый гигант анонсирует новую версию Android. И вот, наконец-то компания рассекретила точную дату анонса Android 12.
Google опубликовала расписание в конференции, сообщает 9to5Google. В нём говорится, что 18 мая выступит глава компании — Сундар Пичаи. Именно в рамках проводимой им презентации ИТ-гигант ежегодно показывает публике свежий вариант «зелёного робота».
Отметим, что в рамках Google I/O 2021 будет проводиться множество интересных онлайн-встреч. На них будут обсуждаться совершенно разные продукты компании, в том числе Chrome OS, Flutter, Google Assistant, Google Play и т.д. Ожидается, что немало внимания будет уделено дополненной реальности (AR).