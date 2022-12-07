Google рассказала, что чаще всего гуглили люди по всему миру в 2022 году

Исключением не стала и Google — поисковый гигант опубликовал список самых популярных запросов в уходящем году. В корпорации отметили, что в 2022-м люди во всём мире «стремились узнать как можно больше о самых разных темах». От глобальных проблем до способов помочь друг другу.

На первом месте по популярности оказался запрос Wordle. Внезапно, игра по угадыванию слов из пяти букв стала ежедневным спутником многих людей со всех уголков планеты.

В категории «Люди» наибольший интерес у людей вызвал Джонни Депп и его проблемы. Он же стал и самым популярным актёром, по итогам года по версии Google Поиска.

На первом месте среди фильмов разместился «Тор: Любовь и гром», а сериальным лидером оказалась «Эйфория».

Ознакомиться с топом подробнее можно на специальной страничке Google, перейдя по ссылке.