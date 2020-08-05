Google рассказала, когда закроет сервис Play Music

Выяснилось, что пользоваться музыкальным сервисом компания позволит вплоть до декабря текущего года. Причем отмечается, что отключать Play Music было решено поэтапно. Так, некоторые страны лишаться его уже в сентябре. Если быть точнее, пользоваться сервисом до сентября смогут пользователи из Новой Зеландии и Южной Африки, тогда как остальные регионы будут отключены в октябре. Стоит отметить, что вплоть до декабря пользователи смогут воспользоваться переносом своих плейлистов.

С чем связано отключение Play Music, на данный момент, неизвестно. Предполагается же, что обусловлено это маленькой базой пользователей. В компании отметили, что данная инициатива не скажется на стоимости подписки.